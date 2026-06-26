Haberler

A Milli Futbol Takımı'nda 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda 7 değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD karşısında Paraguay maçının 11'ine göre 7 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Ozan Kabak ve Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynanan ABD müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Paraguay müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı. Montella; Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Kaptanlık pazubendini ise Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Zeki Çelik taktı.

Ozan Kabak ve Oğuz Aydın ilk kez oynadı

Ay-yıldızlılarda Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, ABD karşılaşmasında 11'de yer aldı. İki futbolcu da böylece Dünya Kupası'nda ilk kez forma şansı buldu.

Ay-yıldızlıların 11'i

A Milliler karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

Bakan Bak mücadeleyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nı ABD ile oynadığı müsabakada yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı stadyumdan izledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı

Milyonlar merak ediyordu! İşte attığımız gol sonrası çalan şarkı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

24 yıllık hasretimiz sonunda bitti!
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil

Tam da yangın mevsimindeyken! THK Başkanı'ndan çok konuşulacak sözler
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı

İlk 2 maçında gol dahi atamamışlardı, Almanya'ya karşı tarih yazdılar