Montella: Berke Özer'in Kampı Terk Etmesi Hayal Kırıklığı Yarattı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kampı terk eden Berke Özer nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur" dedi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısı düzenledi. Kocaeli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, Berke Özer'in kamptan ayrılmasına ilişkin "Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman Milli Takım için mücadele vermek zorunda. Milli Takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim. Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu" diye konuştu.

Montella, genç oyuncunun kampı terk etmesiyle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur. Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var"

KEREM AKTÜROĞLU: BU KARŞILAŞMAYI BİR FİNAL MAÇI OLARAK GÖRÜYORUZ

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan karşılaşmasını final maçı olarak gördüklerini belirterek, "Takım içindeki arkadaşlık çok iyi. İspanya maçı haricinde iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu durum da içerdeki arkadaşlık ve dostluğun gerçekliğini gösteriyor. Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız" dedi.