Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçında ilk 11'de 6 değişikliğe gitti

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.

Bartuğ Elmaz ilk maçına çıktı

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.

İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosunda

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.

Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.

Maça Türk taraftarlardan yoğun ilgi

???????A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.

Maç öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ersoy'un fotoğrafı skorboard'a yansıtıldı.

Kaynak: AA