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Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

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Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin durumu netleşti. Fransız ekibi, Libyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma kararını verdi. Al-Musrati, geçen yıl Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilmiş ve kiralık olarak Monaco'ya gönderilmişti. Monaco, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin durumu, merak konusuydu. Fransız ekibi, şimdiden Libyalı oyuncu konusunda kararını vermiş durumda.

Geçen yıl Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Al-Musrati, Beşiktaş'a geldiği günden itibaren tartışmaların gündeminde olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderildi.

Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı

KARAR VERİLDİ

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre futbolcu için satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Bu opsiyona göre Monaco, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Musrati'yi kadrosuna katabilecek. Monaco'nun, 2 maçta süre alan oyuncudan memnun olduğu ve bundan dolayı deneyimli ön liberoyu sezon sonunda kadrosuna katmaya olumlu baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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