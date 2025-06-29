Mohamed Salah, Bodrum'da Tatil Yapıyor

Mohamed Salah, Bodrum'da Tatil Yapıyor
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Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk yaşayan Mohamed Salah, sezon sonunda Türkiye'nin Bodrum tatil beldesini tercih etti. Salah, Bodrum'un eşsiz koylarında ve lüks restoranlarında zaman geçirerek sezonun yorgunluğunu atıyor.

Premier Lig'de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, tatil rotası olarak Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'u tercih etti.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sezonun yorgunluğunu Bodrum'un eşsiz koylarında attı. Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan, lüks restoranlara kadar Bodrum'un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.

Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah'ın Bodrum'u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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