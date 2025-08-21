Moğolistan'dan Atina'ya Yola Çıkan Taraftar, 12 Günde 10.300 Kilometre Katetti

MOĞOLİSTAN'dan yola çıkan Samsunspor taraftarı Tamer Tamtürk, UEFA Avrupa Ligi Play Off ilk maçında Panathinaikos ile karşılaşacak olan takımını desteklemek için 12 gün boyunca yalnızca kara ve tren yolunu kullanarak 10 bin 300 kilometre yol kat edip, Atina'ya ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor'un taraftarları, Atina'nın Kallimarmaron semtinde bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, ellerindeki bayraklarla kenti renklendirdi. Samsunspor tezahüratlarıyla Atina sokaklarını inleten taraftarlar, maç öncesinde takımlarına destek gösterisinde bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, taraftarların coşkulu kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

12 GÜNDE 10 BİN 300 KİLOMETRE KAT ETTİM

Taraftarlar ilk maçtan umutlu olduğunu belirtirken, 12 günde 10 bin 300 kilometre kat edip Atina'ya ulaştığını belirten Tamer Tamtürk, "Samsunluyum ama buraya bir hikaye ile geldim. Bunu bir kaç ay önce planlamıştık. Sonra uluslararası çapta başvurularımızı yaptık. Bir Avrupa kupası maçına en uzaktan gelen taraftar olmak için. Moğolistan'dan yola çıktım. Sadece karayolu, tren yolu kullanarak tam 10 bin 300 km uzak mesafeden geliyorum. Moğolistan'dan Sibirya'nın bozkırlarından geliyorum. Çok uzaktan geliyorum yani Rusya topraklarını, Belarus'u geçtim. Sonra Polonya, Macaristan üzerinden Belgrad üzerinden buraya geldim. Tam 12 gündür yollardayım. İnşallah diyecek bu yolculuğa ve bugün iyi bir sonuçla ayrılacağız buradan" dedi.