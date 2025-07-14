Modern Pentatlon Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır
Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Takım üyeleri, başarı hedeflerini paylaşırken, genç sporcuların eğitimi ve sporu bir arada yürütme konusundaki görüşlerini dile getirdi.
Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Yüksel Mihrioğlu: Başarılı olacağımızı düşünüyorum
Sıdal Aslan: Parkura, hızlı bir şekilde adapte olduk
Kıvanç Taşyaran: Hedefim Olimpiyatlara kota almak
İpek Akşin: Gençler, eğitim ve sporu beraber götürebilirler
FUTBOL
- Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
11.00-Sarı-lacivertliler, Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.
17.00 Fenerbahçe Portekiz'de konaklayacağı otele ulaşacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı takım salonda yapacağı rejenerasyon çalışmasıyla Avusturya kampını sürdürecek
HAZIRLIK MAÇLARI
17.30 Konyaspor - Araz Nahçıvan