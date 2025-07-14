Modern Pentatlon Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

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Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Takım üyeleri, başarı hedeflerini paylaşırken, genç sporcuların eğitimi ve sporu bir arada yürütme konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Modern Pentatlon Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

Yüksel Mihrioğlu: Başarılı olacağımızı düşünüyorum

Sıdal Aslan: Parkura, hızlı bir şekilde adapte olduk

Kıvanç Taşyaran: Hedefim Olimpiyatlara kota almak

İpek Akşin: Gençler, eğitim ve sporu beraber götürebilirler

FUTBOL

- Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.00-Sarı-lacivertliler, Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.

17.00 Fenerbahçe Portekiz'de konaklayacağı otele ulaşacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı takım salonda yapacağı rejenerasyon çalışmasıyla Avusturya kampını sürdürecek

HAZIRLIK MAÇLARI

17.30 Konyaspor - Araz Nahçıvan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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