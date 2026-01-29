Haberler

Serhat Aydın: Olimpik Sıralama 3 yarışıyla birlikte olimpik kadromuzu belirlemiş olacağız

Serhat Aydın: Olimpik Sıralama 3 yarışıyla birlikte olimpik kadromuzu belirlemiş olacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için kadro belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 38 erkek ve 24 kadın sporcunun katıldığı Olimpik Ulusal Sıralama 2 yarışması sonrası, olimpik kadronun 3'üncü yarışmada belirlenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 2 yarışması kapsamında yaptığı açıklamada, "Yarışmaya 38 erkek, 24 kadın sporcu katılıyor. 1 ay sonra yapacağımız 3'üncü yarışımızla birlikte bu 38 sporcu ve 24 kadın sporcunun içerisinden ilk 3'e girenleri olimpik kadromuza alarak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başlayacağız" dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 2 yarışması kapsamında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) açıklamalarda bulundu. Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2'inci yarışın gerçekleştirildiğini belirterek, Olimpik Ulusal Sıralama yarışlarından sonra olimpik kadronun belirleneceğini kaydetti. Aydın, yarışlara 16- 28 yaş sporcuların katıldığını belirterek, "İnşallah bir dahaki ayda yapacağımız Olimpik Sıralama 3 yarışıyla birlikte olimpik kadromuzu belirlemiş olacağız. Yarışmaya 38 erkek, 24 kadın sporcu katılıyor. Bir ay sonra yapacağımız 3'üncü yarışımızla birlikte bu 38 sporcu ve 24 kadın sporcunun içerisinden ilk 3'e girenleri olimpik kadromuza alarak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu.

'AVRUPA BÜYÜKLER ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA ALACAĞIZ'

3-9 Ağustos arasında İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyleyen Aydın, "Avrupa Büyükler Şampiyonası, 2027 yılında İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı anlamına geliyor. Avrupa Büyükler Şampiyonası'na 25 ülkeden 119 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Avrupa Büyükler'in sonucunda 2027'de yapacağımız Avrupa Oyunları ile birlikte birer kotamızı alıp Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak istiyoruz. Avrupa Büyükler'de büyük bir ihtimalle kadın ve erkeklerde altın madalya alacağız diye düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız canavar gibi geliyorlar ve muhteşem bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar. İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında, Modern Pentatlon Federasyonu olarak ülkemize kadınlarda ve erkeklerde birer altın madalya getirmeyi vaat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
AB Rusya'yı kara listeye aldı

Avrupa'dan Rusya ekonomisine ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık