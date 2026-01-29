Serhat Aydın: Olimpik Sıralama 3 yarışıyla birlikte olimpik kadromuzu belirlemiş olacağız

TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 2 yarışması kapsamında yaptığı açıklamada, "Yarışmaya 38 erkek, 24 kadın sporcu katılıyor. 1 ay sonra yapacağımız 3'üncü yarışımızla birlikte bu 38 sporcu ve 24 kadın sporcunun içerisinden ilk 3'e girenleri olimpik kadromuza alarak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başlayacağız" dedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 2 yarışması kapsamında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) açıklamalarda bulundu. Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2'inci yarışın gerçekleştirildiğini belirterek, Olimpik Ulusal Sıralama yarışlarından sonra olimpik kadronun belirleneceğini kaydetti. Aydın, yarışlara 16- 28 yaş sporcuların katıldığını belirterek, "İnşallah bir dahaki ayda yapacağımız Olimpik Sıralama 3 yarışıyla birlikte olimpik kadromuzu belirlemiş olacağız. Yarışmaya 38 erkek, 24 kadın sporcu katılıyor. Bir ay sonra yapacağımız 3'üncü yarışımızla birlikte bu 38 sporcu ve 24 kadın sporcunun içerisinden ilk 3'e girenleri olimpik kadromuza alarak, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu.

'AVRUPA BÜYÜKLER ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA ALACAĞIZ'

3-9 Ağustos arasında İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini söyleyen Aydın, "Avrupa Büyükler Şampiyonası, 2027 yılında İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı anlamına geliyor. Avrupa Büyükler Şampiyonası'na 25 ülkeden 119 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Avrupa Büyükler'in sonucunda 2027'de yapacağımız Avrupa Oyunları ile birlikte birer kotamızı alıp Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak istiyoruz. Avrupa Büyükler'de büyük bir ihtimalle kadın ve erkeklerde altın madalya alacağız diye düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımız canavar gibi geliyorlar ve muhteşem bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar. İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında, Modern Pentatlon Federasyonu olarak ülkemize kadınlarda ve erkeklerde birer altın madalya getirmeyi vaat ediyoruz" şeklinde konuştu.