Haberler

Milli pentatletler, Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'daki Modern Pentatlon Dünya Kupası finallerinde İlke Özyüksel Mihrioğlu kadınlarda, Eren Kıvanç Taşyaran ise erkeklerde son sırada yer aldı.

Milli sporcuların da katıldığı Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağındaki finaller tamamlandı.

Kadınlar finalinde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1334 puanla 18 sporcu arasında sonuncu oldu.

Eren Kıvanç Taşyaran ise engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışlara katılmadığı erkekler finalinde 196 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Robert Lewandowski, Türkiye'de!
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak
İsrail’in skandal '1915 olayları' kararına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan kararına Dışişleri'nden sert tepki
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Yüzü gülmüyor! Hakan'a bir kötü haber daha
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulanın olmadığı facia anbean kamerada