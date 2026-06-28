Milli pentatletler, Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında yarıştı

Milli sporcuların da katıldığı Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan ayağındaki finaller tamamlandı.

Kadınlar finalinde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1334 puanla 18 sporcu arasında sonuncu oldu.

Eren Kıvanç Taşyaran ise engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışlara katılmadığı erkekler finalinde 196 puanla 18. ve son sırada yer aldı.