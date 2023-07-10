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MKE Ankaragücü, Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı

MKE Ankaragücü, Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Çetin, geçen sezon Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

İtalya Serie A MKE Ankaragücü Mert Çetin Spor Haberler

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