MKE Ankaragücü ve Keçiören Belediyesi'nden İşbirliği Protokolü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü ile Keçiören Belediyesi arasında kulübün marka değerine katkı sağlayacak kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında çeşitli etkinlikler ve stantlar açılacak.

Mke Ankaragücü ile Keçiören Belediyesi arasında kulübün marka değerine katkı sağlayacak kapsamlı bir iş birliği hayata geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede mali destek başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Anlaşma kapsamında Keçiören'in işlek noktalarında ve alışveriş merkezlerinde Ankaragücü Store stantları açılacak, Keçiörenli iş insanlarıyla kulübü bir araya getirecek organizasyonlar düzenlenecek ve ilçedeki billboard alanları MKE Ankaragücü'ne destek amacıyla kullanılacak.

Ziyaret sırasında, belediyeden aldığı bir yıllık maaşını MKE Ankaragücü'ne bağışlayacağını açıklayan Özarslan, kulübün Ankara'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, desteğin artarak devam edeceğini dile getirdi.

İş birliğinin bir diğer adımı olarak Keçiören Belediyesi önünde lisanslı ürünlerin satılacağı stantların yanı sıra taraftar etkinlikleri ve çocuklara yönelik sportif aktivitelerin düzenleneceği "Ankaragücü Panayır Alanı" kurulması kararlaştırıldı.

Yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, "Keçiören Belediyesi ile yapılan bu anlamlı iş birliği, kulübümüzün geleceği adına önemli bir adımdır. Başkanımızın hem maddi hem manevi destekleri bizleri son derece memnun etmiştir. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.