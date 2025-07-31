MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği 58. TSYD Ankara Kupası için karşı karşıya geliyor

Mke Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde düzenlendi.

Mke Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nda yarın saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde TSYD Ankara şubesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ve TSYD üyeleri katıldı.

Tarhan: "Eminim ki Ankara'nın 2 güzide takımını izleyeceklerdir"

Tüm başkentlileri maça davet eden TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan, "Eminim ki Ankara'nın 2 güzide takımını izleyeceklerdir. Onları da tribüne davet ediyoruz. Bizlere destek vermelerini, takımlarımızın son durumlarını görmelerini diliyoruz" diye konuştu.

Eroğlu: "Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum"

TSYD Kupası'nın birçok farklı takımın katılımıyla düzenlenmesini temenni eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Yarın Ankaragücü ile oynayacağız. Bizim için de son prova. Her maç takımlar hazırlıklarını yapar ve maçtan galibiyetle ayrılmak ister. Oyun anlamında da hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek ister. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. 2 Başkent temsilcisinin, seyredenlere keyif veren, stattakilerin keyif alacağı bir maç olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaplan: "Türk futbolu böyle giderse hem Ankara hem Türk futbolu için iyi şeyler olmayacak"

TSYD Kupasının alışkın olduğu bir turnuva olduğuna değinen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise her şeyin güzel olmasını dileyerek, "Her iki takım içerisinde de yeni sezonun iyi geçmesini diliyorum. Türk futbolu böyle giderse hem Ankara hem Türk futbolu için iyi şeyler olmayacak. Onun için altyapılara çok değer vermek lazım. Ankaragücü'nün bulunduğu konum bunun bir örneğidir. Transfer yasağımız var, elimizde tuttuğumuz oyuncular var, aşağıdan aldığımız 16 oyuncuyla lige gireceğiz. İnşallah bizim için iyi bir sezon olur" açıklamasında bulundu. - ANKARA