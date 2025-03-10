MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı: 'Hakkımız 3 puandı'

KOCAELİ (İHA) – Trendyol 1.Lig'de lider Kocaelispor'a konuk olan ve sahadan 1 puanla ayrılan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Puan veya puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna bakınca 1 puana üzüldük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Mustafa Dalcı oyunu değerlendirdi. 1 puana sevinemediklerini belirten Dalcı, "Kocaelispor'un ve bu atmosferin çok zor olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hangi şartlarda olursa olsun Kocaeli deplasmanı zordur. Kocaelispor bugün liderse sonuna kadar hak ettiğini açıkça söyleyebilirim. Bulundukları yer tesadüf değil. Maça gelirsek; planımız, oyunumuz tıkır tıkır tuttu. İlk yarı maçı bitirebilirdik. 3-4 ciddi pozisyonumuz vardı, birini değerlendirdik. Genel anlamda 90 dakika boyunca 5 net pozisyonumuz vardı. Kocaeli'nin böyle net pozisyonu yoktu. Puan ya da puanlar için geldik ama oynadığımız oyuna bakınca hakkı 3 puandı. Çok seviniyorum desem yalandır. Oyuncularım da, bende üzgündük. Ama bir puan önemli" dedi. - KOCAELİ