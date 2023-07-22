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MKE Ankaragücü, Rafal Gikiewicz'i transfer etti

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Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti. Kulüp, Gikiewicz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 35 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Rafal Gikiewicz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı" denildi.

Polonyalı file bekçisi, geçen sezon toplamda 24 maçta forma giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Augsburg Spor Haberler

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