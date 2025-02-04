MKE Ankaragücü'nden Voleybol Federasyonu'na Ziyaret

Mke Ankaragücü Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette sarı-lacivertli ekip adına amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Elvan Akdeniz ile başantrenör Mustafa Umut Uysal yer aldı.

Ziyarette, Mke Ankaragücü'nde voleybol branşının gelişimi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. TVF Başkanı Üstündağ'a günün anısına MKE Ankaragücü forması hediye edildi.