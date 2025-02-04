Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Tarihi görüşmede dikkat çeken detay
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı

MKE Ankaragücü'nden Voleybol Federasyonu'na Ziyaret

MKE Ankaragücü'nden Voleybol Federasyonu'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Kulübü, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret ederek voleybolun gelişimi hakkında görüşmeler yaptı. Kulüp yöneticileri, Üstündağ'a hediye olarak Ankaragücü forması sundu.

Mke Ankaragücü Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette sarı-lacivertli ekip adına amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Elvan Akdeniz ile başantrenör Mustafa Umut Uysal yer aldı.

Ziyarette, Mke Ankaragücü'nde voleybol branşının gelişimi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. TVF Başkanı Üstündağ'a günün anısına MKE Ankaragücü forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
img

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir ayrılık daha
img

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.