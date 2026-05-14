MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması Açıklaması

MKE Ankaragücü, futbolcu Gaetan Laura'nın FIFA nezdinde açtığı dosya nedeniyle 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulandığını açıkladı. Kulüp, diğer transfer yasaklarının da farklı dosyalarla ilgili olduğunu ve borçların ödenmesi halinde bu yasakların kaldırılabileceğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "Kulübümüz hakkında futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan diğer transfer yasağı süreçlerinin ise farklı dosyalarla ilgili olduğu aktarılarak, "Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek niteliktedir. Bugün kamuoyuna yansıyan süreç de bu kapsamdaki dosyalardan biridir." denildi.

Kulübün, Gaetan Laura dosyası başta olmak üzere alacaklılarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin yönetim kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
