MKE Ankaragücü'nden Çocuk Evleri'ne Ziyaret

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Kenan Koçak, futbolculardan Tolga Ciğerci, Ertaç Özbir, Ali Kaan Güneren ve Osman Çelik, sarı-lacivertlilerin güreş antrenörü Fevzi Çakmar, güreşçiler Nurefşan Uyanık ile Yaren Adıyaman ve diğer ilgililer yer aldı.

İsmail Mert Fırat, ziyarette yaptığı konuşmada öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "MKE Ankaragücü ailesi olarak evlatlarımızın her daim yanında olduğumuzu belirtiyorum. İnşallah bugünün birlik ve beraberliğini hep birlikte yaşamayı sürdürürüz." diye konuştu.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün Ankara Çocuk Evleri Sitemizde kalan çocuklarımıza sporun aşılanması ve sevdirilmesi konusunda vermiş olduğu desteklerden dolayı MKE Ankaragücü Kulübü'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertlilein sohbet ettikleri çocuklarla futbol oynadığı öğrenildi.

Çocuklara mont, bere ve atkı hediye eden heyetin daha sonra öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı belirtildi.