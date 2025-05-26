MKE Ankaragücü'nde Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
MKE Ankaragücü Spor Kulübü, yeni başkan Gazi Ercüment Tekin liderliğinde yönetim kurulunu belirledi. Eski başkan Mehmet Yiğiner'e onursal başkan unvanı verildi.
Mke Ankaragücü Spor Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Kulübün açıklamasında, yeni başkan Gazi Ercüment Tekin yönetiminde, Beştepe Tesisleri'ndeki yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla iki şampiyonluğa imza atmış eski başkanlardan Mehmet Yiğiner'e "MKE Ankaragücü Onursal Başkanı" ünvanının verildiği aktarıldı.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Gazi Ercüment Tekin
Başkan Vekili: Hikmet Doğanlı
Başkan Vekili ve Hukuk İşleri: Ali Şen Aksoy
Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü: Cem Koçyiğitoğlu
Başkan Yardımcısı: Osman Toygar
Başkan Yardımcısı: Ümit Tekin
Başkan Yardımcısı ve Delege İşleri Sorumlusu: Ahmet Özdemir
Genel Sayman: Ahmet Onur Yazıcıoğlu
Futbol Altyapı Sorumlusu: Serkan Güven - Emrah Mustafa Göktepe
Amatör Branşlar Sorumlusu: Bora Bal
Spor Okullarından Sorumlu: Savaş Demirel
Stadyum Sorumlusu: İsmet Beltan
İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu: Muhammed Furkan Gümüşçü
Taraftar Sorumlusu: Yücel Kaya
Tesisler Sorumlusu: Adnan Potuk
Üniversite - STK - Kulüp/Belediye İlişkileri Sorumlusu: Harun Demirtaş
Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Türker Demir
Kamu İlişkileri Sorumlusu: Emre Ünal
İletişim ve Bilişim Sorumlusu: Serdar Taylan
Esnaf ve Halkla İlişkiler: Ömer Akyüz