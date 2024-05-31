Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü'nde, Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaragücü kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Süper Lig'de bu sezon küme düşen Mke Ankaragücü, genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü'nde, Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu Ankaragücü MKE Spor Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500

Yorumlar (3)

SUNSET null:

Tenekespor olabilir yeni kariyeri

8
1
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Seneyede başka bir kulübü düşürür

6
2
yanıtYanıtla
Panther Panthera:

GicikSporu yonetebilir

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title