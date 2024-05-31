MKE Ankaragücü'nde, Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
Ankaragücü kulübü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Süper Lig'de bu sezon küme düşen Mke Ankaragücü, genç antrenör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.