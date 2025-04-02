MKE Ankaragücü, Mesut Bakkal ile Yeni Döneme Başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, antrenman öncesi Bakkal ile kısa bir toplantı yaptıktan sonra idmanı çift kale maçla tamamladı. Ankaragücü, sezonun 31. haftasında 38 puanla 16. sırada bulunuyor ve 6 Nisan'da Gençlerbirliği ile derbi maçı oynayacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Kulübün açıklamasına göre Mesut Bakkal, antrenman öncesi takımla kısa süre görüştü.
Toplantının ardından pas çalışan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor