Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı

Fenerbahçe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek hareket
TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

TRT, Aybüke Pusat'ın ardından bir oyuncuyla daha yolları ayırdı
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi

MKE Ankaragücü, Mesut Bakkal ile Yeni Döneme Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, antrenman öncesi Bakkal ile kısa bir toplantı yaptıktan sonra idmanı çift kale maçla tamamladı. Ankaragücü, sezonun 31. haftasında 38 puanla 16. sırada bulunuyor ve 6 Nisan'da Gençlerbirliği ile derbi maçı oynayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün açıklamasına göre Mesut Bakkal, antrenman öncesi takımla kısa süre görüştü.

Toplantının ardından pas çalışan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.