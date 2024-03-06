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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Kadınlar 2. Ligi play-off final turunda şampiyon olan MKE Ankaragücü Astor Şarj Kadın Voleybol Takımı ile buluştu

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Kadınlar 2. Ligi play-off final turunda şampiyon olarak 1. lige yükselen MKE Ankaragücü Astor Şarj Kadın Voleybol Takımı ile buluştu. Şampiyonluktan dolayı takım ve teknik ekibi tebrik eden İsmail Mert Fırat, konuklarına plaket hediye etti. Ziyaretin ardından MKE Ankaragücü Futbol Takımı ile yemekte bir araya gelen voleybol ekibi için şampiyonluk pastası kesildi.

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Kadınlar 2. Ligi play-off final turunda şampiyon olarak 1. lige yükselen MKE Ankaragücü Astor Şarj Kadın Voleybol Takımı ile buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya, kulüp yöneticileri, Astor Şarj Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, takımın başantrenörü Tuğçe Bölükbaşı ile oyuncular katıldı.

Şampiyonluktan dolayı takım ve teknik ekibi tebrik eden İsmail Mert Fırat, konuklarına plaket hediye etti.

Ziyaretin ardından MKE Ankaragücü Futbol Takımı ile yemekte bira araya gelen voleybol ekibi için şampiyonluk pastası kesildi.

Kaynak: AA / Spor

MKE Ankaragücü İsmail Mert Voleybol Futbol Spor Güncel Haberler

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