MKE Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı için son antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sakat oyuncuların katılmadığı çalışmada, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki futbolcular çeşitli oyunlarla hazırlıklarını yaptı.
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana serbest aerobik koşu ve topla koordinatif ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
Takımın 10'arlı iki gruba ayrılarak fonksiyonel alanda jokerli oyun oynadığı idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ile Erten Ersu, antrenmana katılmadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor