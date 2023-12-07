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MKE Ankaragücü İskenderunspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Bajic, Bekiroğlu ve Chatzigiovannis'in golleriyle galip gelen MKE Ankaragücü, bir üst tura çıkmayı başardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Kitsiou (Dk. 70 Cephas), Atakan Çankaya, Mert Çetin, Hanousek, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Djokanovic (Dk. 46 Pedrinho), Chatzigiovannis (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Rodrigues, Macheda (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Bajic

İskenderunspor: Burak Çapkınoğlu, Bertul Kocabaş, Kutay Yokuşlu, Ali Keten, Çağtay Kurukalıp, Timur Temeltaş (Dk. 76 Göktan Işılak), Kaan Yüksel, Ömer Kuşan, Ahmet Sivri (Dk. 85 Buğra Çağlıyan), Muhammed Demirci (Dk. 76 Süleyman Güneş), Hamza Küçükköylü (Dk. 70 Artun Akçakın)

Goller: Dk. 16 Bajic (penaltıdan), Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 75 Chatzigiovannis ( Mke Ankaragücü ), Dk. 22 Kutay Yokuşlu (İskenderunspor)

Sarı kart: Dk. 37 Kitsou ( Mke Ankaragücü )

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İskenderunspor'u 3-1 yenen Mke Ankaragücü, 5. tura yükseldi.

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou, Ali Keten'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Topun başına geçen Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

22. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Ahmet Sivri'nin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kutay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

33. dakikada Chatzigiovannis sağdan ortasında penaltı noktasında müsait durumdaki Bajic'in röveşata vuruşunda kaleci Burak Çapkınoğlu, topu son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Ahmet Sivri'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamza Küçükköylü'nün kafa vuruşunda kaleci Gikiewicz, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

68. dakikada MKE Ankaragücü yeniden öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan pasında ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

75. dakikada MKE Ankaragücü bir gol daha buldu. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chatzigiovannis'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1.

Maçı 3-1 kazanan MKE Ankaragücü, organizasyonda 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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