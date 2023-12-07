Haberler ›› Spor ›› MKE Ankaragücü İskenderunspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi

MKE Ankaragücü İskenderunspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi

7 Aralık 2023 18:56 Son Güncelleme: 18:58 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Bajic, Bekiroğlu ve Chatzigiovannis'in golleriyle galip gelen MKE Ankaragücü, bir üst tura çıkmayı başardı.