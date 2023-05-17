MKE Ankaragücü - FTA Antalyaspor maçı berabere bitti
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında FTA Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında FTA Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan Ndao'nun arka direğe pasında Güray bomboş durumda topu ağlara gönderdi. 0-1
84. dakikada Beridze'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Malcuit'in şutu az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Sowe'un dönerek vurduğu şut savunmadan sekti daha sonrasında Milson topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk x, Murat Tuğberk Curbay xx, Mehmet Kısal x
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xxx, Mujakic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 60 xx), Arda Kızıldağ xx, Hanousek xx, Taylan Antalyalı xx (Moreira dk. 80 ?), Djokanovic xx, Malcuit xx (Mousssiti dk. 90+2 ?), Zahid xx (Beridze dk. 60 xx), Ali Sowe xx, Emre Kılınç x (Medes Joao dk. 80 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Lamine Diack, Kwateng, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Antalyaspor: Leite xx, Güray Vural xx (Cemali Sertel dk. 85 ?), Ömer Toprak xx, Veysel Sarı xx, Floranus xx, Fernando Martins xx, Erdal Rakip xx (Ufuk Akyol dk. 85 ?), Larsson xxx (Kudriashov dk. 90+2 ?), Alfredo Ribeiro xx (Emrecan Uzunhan dk. 60 x), Doğukan Sinik xx (Alassane Ndao dk. 46 xx), Bertuğ Özgür Yıldırım xx
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Balint Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Milson (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü) Güray (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Güray Vural, Erdal Rakip (FTA Antalyaspor), Emre Kılınç (MKE Ankaragücü) - ANKARA