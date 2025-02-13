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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e 1-0 Mağlup Oldu

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Fatih Karagümrük'ün golünü Wesley 81. dakikada penaltı vuruşu ile kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağdan Laura'nın pasında ceza sahası içinde Rakoczy'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Serginho'nun ortasında kale önünde Wesley'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

81. dakikada Wesley'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ertaç topu çeldi. Dönen topu Wesley ağlara yolladı. 1-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Nico Schulz (Halil Pehlivan dk. 59), Mert Çetin, Özgür Aktaş, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Emre Gültekin dk. 46), Dorin Rotariu, Owusu Kwabena (Renaldo Cephas dk. 65), Dalcio (İsmail Çokçalış dk. 85), Michal Rakoczy, Gaetan Laura (Rajid Bajic dk. 46)

Yedekler: Erten Ersu, Diego Coelho, Cem Türkmen, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Papis Djilobodji, Joao Camacho (Nikola Dovedan dk. 67), Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson, Marius Doh, Göktan Gürpüz (Muhammed Mert dk. 85), Serginho (Ahmet Sivri dk. 85), Wesley

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Dursun, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Gol: Wesley (dk. 81) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Owusu Kwabena, Özgür Aktaş, Halil Pehlivan, Dorin Rotariu, (MKE Ankaragücü) Furkan Bekleviç, Daniel Johnson (Fatih Karagümrük) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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