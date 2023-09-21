MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Amatör Sporcuları Ödüllendirdi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, madalyalı sporcularla bir araya geldi

Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulübe bağlı amatör branşlarda yer alan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya kazanmış sporcularla MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi. Kulüp binasında sporcuları ağırlayan Koca; halter, boks ve güreş takımındaki sporculara ödül takdim etti. Buluşmaya, Halter takımından; Şaziye Kurt, Enes Çelik, Ertuğrul Seçkin, Aysel Avcı, Boks Takımından; Berat Civelek, Melikenur Güneş, Yiğit Us, Zehra Aslantaş, Elif Güneri, Esra Gür, Güreş takımından; Elmira Yasin, Emine Çataloğlu ve Esma Nur Kara'nın yanı sıra, amatör branşların antrenörleri ve yöneticileri de katıldı.

BAŞKAN KOCA AMATÖR BRANŞLARIN TÜRKİYE GÜNDEMİNDE YER EDİNMESİ İÇİN MADDİ VE MANEVİ ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Sporcuların başarılarından ve onlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koca, Biz çok popüler olduğu için daha fazla futbol ile ilgileniyoruz ama futbol çok profesyonelleşti. Bana göre amatör branşlardaki toplumsal ilginin azalmasında haksız bir rekabet oluşturdu. Bu amatör branşların Türkiye gündeminde yer edinmesi için maddi ve manevi şekilde ödüllendirilmesi gerekiyor. Hükümetimiz bu açığı görerek çok doğru bir yasa çıkarttı. Futbolda stopaj vergilerinden gelen gelirin amatör branş kulüplerine aktarılması çok önemli bir şeydi. İnşallah önümüzdeki süreçte amatör branşların toplumun ilgisini daha fazla çekeceğini düşünüyorum dedi. Koca'ya konuşmasının ardından plaket ve boks kemeri hediye edildi.