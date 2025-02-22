Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

Vatikan'da bir dönem bitiyor gibi! İşte Papa Franciscus'un son durumu
Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia

MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Yenerek Farklı Galip Geldi

MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Yenerek Farklı Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Rijad Bajic'in iki gol attığı maçta, Michal Rakoczy ve Sıraç Astanakulov da skoru artırdı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltıda topun başına gelen Bajic şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Messaoudi'nin ortasında ceza sahası içinde Faruk Can'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

76. dakikada sağ kanattan Bajic'in uzun pasıyla buluşan Racoczy çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu ağlara yolladı. 2-0

90+1. dakikada Ali Kaan'ın pasında topla buluşan Bajic'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top filelere gitti. 3-0

90+3. dakikada Rotariu'nun ortasında ceza sahası içinde Sıraç'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktas, Mert Çetin, Halil Pehlivan, Dorin Rotariu, Osman Çelik (Ali Kaan Güneren dk. 90), Mahmut Tekdemir (Emre Gültekin dk. 73), Nico Schulz (Mesut Kesik dk. 72), Gaetan Laura (Michal Rakoczy dk. 72), Rijad Bajic (Sıraç Astanakulov dk. 90+2)

Yedekler: Erten Ersu, Görkem Cihan, Diogo Coelho, Enes Tepecik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Kerim Avcı dk. 80), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Marco Paixao dk. 46), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Mourad Louzif dk. 63), Dieumerci N'Dongala (İbrahim Kaya dk. 72), Lois Diony (Paulinho dk. 63), Billel Messaoudi

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Hakan Bilgiç, Mexer

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Goller: Rijad Bajic (dk. 7 pen. ve 90+1), Michal Rakoczy (dk. 76), Sıraç Astanakulov (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Lois Diony, Mehmet Özcan, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Rijad Bajic (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
img

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
img

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

Reyting rekortmeni diziden kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.