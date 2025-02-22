MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Yenerek Farklı Galip Geldi
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti. Rijad Bajic'in iki gol attığı maçta, Michal Rakoczy ve Sıraç Astanakulov da skoru artırdı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltıda topun başına gelen Bajic şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
22. dakikada Messaoudi'nin ortasında ceza sahası içinde Faruk Can'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan Bajic'in uzun pasıyla buluşan Racoczy çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu ağlara yolladı. 2-0
90+1. dakikada Ali Kaan'ın pasında topla buluşan Bajic'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top filelere gitti. 3-0
90+3. dakikada Rotariu'nun ortasında ceza sahası içinde Sıraç'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktas, Mert Çetin, Halil Pehlivan, Dorin Rotariu, Osman Çelik (Ali Kaan Güneren dk. 90), Mahmut Tekdemir (Emre Gültekin dk. 73), Nico Schulz (Mesut Kesik dk. 72), Gaetan Laura (Michal Rakoczy dk. 72), Rijad Bajic (Sıraç Astanakulov dk. 90+2)
Yedekler: Erten Ersu, Görkem Cihan, Diogo Coelho, Enes Tepecik
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Kerim Avcı dk. 80), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Marco Paixao dk. 46), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Mourad Louzif dk. 63), Dieumerci N'Dongala (İbrahim Kaya dk. 72), Lois Diony (Paulinho dk. 63), Billel Messaoudi
Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Hakan Bilgiç, Mexer
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
Goller: Rijad Bajic (dk. 7 pen. ve 90+1), Michal Rakoczy (dk. 76), Sıraç Astanakulov (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Lois Diony, Mehmet Özcan, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Rijad Bajic (MKE Ankaragücü) - ANKARA