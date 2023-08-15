MKE Ankaragücü - Adana Demirspor Maçı Kayseri'ye Alınıyor

Mke Ankaragücü ile Adana Demirspor arasındaki maçın Kayseri'ye alınması bekleniyor.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Mke Ankaragücü, Adana Demirspor'u konuk edecek. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak maç öncesinde Mke Ankaragücü'nün iç saha maçlarını yaptığı Eryaman Stadı'nda bakım sorunu yaşandı. Geçtiğimiz sezon yapılan Play-Off mücadeleleri nedeniyle saha yenileme çalışmaları geç başlarken, zemine ekilen çimlerin aşırı sıcaktan dolayı çıkması yeni sezona yetişmedi. Yaşanan durum üzerine ligin 2'nci haftasındaki MKE Ankaragücü - Adana Demirspor karşılaşmasının Kayseri'ye alınacağı kaydedildi. Stat zeminin 3 Eylül'deki Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği ise karşılaşmalarını Keçiören Stadı'nda oynayacak.