MKE Ankaragücü: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Vefa Temel), Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 46 Rroca), Ndao (Dk. 82 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin ), Jackson (Dk. 82 Mehmet Yeşil)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Hayrullah Bilazer, Mert Çetin (Dk. 74 Atakan Çankaya), Radakovic, Hanousek, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Dokanovic), Tolga Ciğerci, Cephas (Dk. 72 Sowe), Morutan, Rodrigues (Dk. 83 Pedrinho), Bajic (Dk. 83 Macheda)

GOLLER: Dk. 12 Traore, Dk. 62 Emir Kaan Gültekin ( İstanbulspor ) - Dk. 24 (P) Tolga Ciğerci ( Mke Ankaragücü )

SARI KARTLAR: Morutan, Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Hayrullah Bilazer, Radakovic ( Mke Ankaragücü )

Süper Lig'in 9'uncu haftasında İstanbulspor, sahasında Mke Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takımın gollerini 12'nci dakikada Traore ve 62'nci dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 24'üncü dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.

12'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Ali Yaşar'ın sol taraftan ceza sahası son çizgisine inerek altıpas ön çizgisine yaptığı ortada topa Traore kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

21'inci dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan süratle ceza sahasına giren Cephas, Okan Erdoğan'ın müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Yiğit Arslan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

24'üncü dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1.

44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında Rodrigues'in ceza yayının sağ tarafına çıkardığı pasta bekletmeden şutunu çeken Morutan'ın vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

62'nci dakikada İstanbulspor öne geçti. Jackson'ın ceza sahası yayı civarından çektiği sert şutu kaleci Bahadır Güngördü güçlükle çıkarırken dönen topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1.

İstanbulspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İSTANBULSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen İstanbulspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Lige ilk 2 haftada alınan beraberliklerle başlayan 1 maçı eksik İstanbul temsilcisi, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı. Ligde MKE Ankaragücü maçına kadar 2 puanı bulunan İstanbulspor, aldığı galibiyetle puanını 5'e çıkardı. İstanbulspor, 4'üncü haftada deplasmanda Samsunspor ile oynadığı lig maçı ise şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle 10'uncu dakikada hakem tarafından ertelenmişti.

EMRE BELÖZOĞLU, 100'ÜNCÜ MAÇINDA KAYBETTİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasında antrenörlük kariyerinin 100'üncü maçına çıktı. Belözoğlu, 100'üncü maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe ile 2020-21 sezonunun son bölümünde başlayan Belözoğlu, daha sonra Başakşehir FK'yı çalıştırmıştı. İstanbul ekibinde sezona iyi bir başlangıç yapamayan genç teknik direktör, 4'üncü haftada görevini bırakmış; 8'inci haftada MKE Ankaragücü teknik direktörlüğüne getirilmişti. Belözoğlu teknik adamlık deneyiminde Fenerbahçe ile 10, Başakşehir FK ile 88, MKE Ankaragücü ile de 2 maça çıkarak 'dalya' dedi. Belözoğlu bu maçlarda 52 galibiyet, 25 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

HAKAN YAKIN İLK MAÇINDA KAZANDI

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, MKE Ankaragücü karşısında sarı-siyahlı ekibin başındaki ilk maçına çıktı. Yakın, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Lige Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi, alınan kötü sonuçların ardından teknik adam değişikliğine gitmişti. Tekke ile Galatasaray ile oynanan erteleme maçından önce yollar ayrılırken, İstanbulspor ligin 3'üncü hafta erteleme maçının yanı sıra 7'nci ve 8'inci haftalarında teknik sorumlu Olcay Demir yönetiminde sahaya çıkmıştı.

VINCENZO MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan İstanbulspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını tribünden takip etti. Göreve geldikten sonra lig maçlarını yakından takip etmeye başlayan İtalyan teknik adam, karşılaşmayı teknik ekipte yer alan yardımcılarıyla izledi. Öte yandan Montella, karşılaşmanın son bölümünde stattan ayrıldı. İtalyan teknik direktörün, saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Hatayspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na hareket ettiği öğrenildi.

MURAT YAKIN İLK MAÇINDA KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, İstanbulspor'un yeni çalıştırıcısı ve aynı zamanda kardeşi Hakan Yakın'ı Süper Lig'deki ilk maçında yalnız bırakmadı. Murat Yakın, karşılaşmayı Vincenzo Montella ile yan yana izledi.