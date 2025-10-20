Haberler

Mjallby, İsveç Allsvenskan'da Şampiyon Oldu

Mjallby, İsveç Allsvenskan'da Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baltık Denizi kıyısındaki Hallevik köyünün futbol takımı Mjallby, en üst futbol ligi Allsvenskan'da şampiyonluğunu ilan etti. 27. haftada deplasmanda Göteborg'u 2-0 yenerek liderliğini pekiştiren takım, tarihinde ilk kez İsveç'in en üst profesyonel liginde bu başarıyı elde etti.

İsveç'te balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, en üst futbol ligi olan Allsvenskan'da şampiyon oldu.

Baltık Denizi kıyısındaki Hallevik köyünün takımı Mjallby, haftalardır lider olduğu İsveç Ligi'nde mutlu sona ulaştı. İsveç Allsvenskan'ın 27. haftasında deplasmanda Göteborg ile karşılaşan Mjallby, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 66'ya yükselterek en yakın takipçisi Hammarby'nin 11 puan önünde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçlarını 7 bin 500 kişilik Strandvallen Stadyumu'nda oynayan Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç'in en üst profesyonel liginde şampiyon oldu.

Teknik Direktör Anders Torstensson'un yönetimindeki takım ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mjallby, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.