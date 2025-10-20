Mjallby, İsveç Allsvenskan'da Şampiyon Oldu

İsveç'te balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, en üst futbol ligi olan Allsvenskan'da şampiyon oldu.

Baltık Denizi kıyısındaki Hallevik köyünün takımı Mjallby, haftalardır lider olduğu İsveç Ligi'nde mutlu sona ulaştı. İsveç Allsvenskan'ın 27. haftasında deplasmanda Göteborg ile karşılaşan Mjallby, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 66'ya yükselterek en yakın takipçisi Hammarby'nin 11 puan önünde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçlarını 7 bin 500 kişilik Strandvallen Stadyumu'nda oynayan Mjallby, tarihinde ilk kez İsveç'in en üst profesyonel liginde şampiyon oldu.

Teknik Direktör Anders Torstensson'un yönetimindeki takım ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mjallby, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. - İSTANBUL