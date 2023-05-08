MIYC Kış trofesinin 6.ayağı sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen, altı ayaktan oluşan kış trofesinin son ayak yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen, altı ayaktan oluşan kış trofesinin son ayak yarışları sona erdi. Hollanda, İsrail, Rusya ve Türkiye'den katılımcıları olan yarışların ödül töreni yapılarak dereceye girenlere kupaları verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 14'üncüsünün düzenlendiği Kış Trofesi'nin altıncı ve son ayağı 34 yelkenli ve 320 yelkencinin katılımı ile sona erdi. Trofe şampiyonları kulüp bahçesinde düzenlen törende kupalarını aldılar.

İki gün süren olan trofenin altıncı ayağında Marmaris yat limanından çıkan yelkenliler önce körfez içinde sonra Körfez dışı Karga Taşı etrafından dönerek yarıştı. Teknelerinin özelliklerine göre kategorilere ayrılan yelkenliler IRC0, IRC1,IRC2,IRC3,IRC4 sınıflarında yarışlara katılım sağladı.

Marmaris Uluslarası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur "Trofenin n 6 ayağını da tamamladık, hatta 6 ayak toplamında 16 yarış planlanmıştı, extra yarışlar daha eklenerek 18 yarış yaptık. Tüm yarışçılar çok keyif aldı . Bundan sonra Loryma Cup başlıyor hemen, sonrasında Cumhuriyetin 100. yılını da kutlayacağımız Race week, sonra Burhanettin Tekdağ yıl sonu kupası ile 2023'ü kapatıp 2024 yarışları için hazırlık yapacağız " şeklinde konuştu.

Trofede kendi kategorilerinde üçüncü olan Cem Hakko "Çok güzel bir kış trofesi geçirdik, trofe üçüncüsü olduk. Marmaris zaten çok güzel, yarış organizasyonu çok güzeldi çok yakın temaslar oldu yarışlarda, tekrar geleceğiz tekrar yarışlara devam edeceğiz " dedi.

Trofe de dereceye giren yatlar ve kaptanları ise şöyle; IRC-0: 1- Eker 40 (Ahmet Eker), 2- Wings Racing (Fırat Şahin), 3- Vakkorama (Cem Hakko) IRC-1: 1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2- Strekoza (Mikhail Mischenko), 3- Kotex-Yogi Bear (Orjin İbar) IRC-2: 1- Avolare (Dağhan Başpınar), 2- Nissan Fifty Fifty (Cenk Tekkaya), 3- İmagine (Zafer Öznur) IRC-3: 1- Corendon Chese (Güney Kaptan), 2-Ada Sailor_Adaköy Marina Cook's Club (Alp Doğuoğlu), 3- Marmarisa (Gleb Semerenko) IRC-4: 1- M2 (Hasan Çıplak), 2- Boomerang (Serdar Şahin), 3- Clavella (Leo Kolff) - MUĞLA