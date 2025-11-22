Haberler

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

Güncelleme:
İKAS Eyüpspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

İKAS Eyüpspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Engin Gözütok yaptı.

Karşılaşmaya ikas Eyüpspor, "Felipe, Calegari, Robin, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Umut Bozok, Thiam" 11'i ile çıkarken konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise "Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Kranevitter, Camacho, Berkay Özcan, Serginho, Fofona" ile sahada yer aldı.

Fatih Karagümrük 14'üncü dakikada Berkay'la gole yaklaştı. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topa yüklesen Berkay'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan Çağtay Kurukalıp, 26'ncı dakikada sedyeyle oyundan çıkarken yerini Esgaio'ya bıraktı. 32'nci dakikada Thiam'ın arka direğe yaptığı ortada Kerem Demirbay kale sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Eyüpspor, 48'inci dakikada gole çok yaklaştı. Fatih Karagümrüklü Atakan Çankaya'nın ceza sahası dışında kaptırdığı topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girdi. Yaptığı vuruşta kaleci Gbric gole izin vermedi. Bu pozisyondan kısa süre sonra Eyüpspor tekrar gol pozisyonu üretti. 52'nci dakikada Serdar sağ kanattan yaptığı ortada Thiam penaltı noktasının önünden gelişine vurdu. Fatih Karagümrük kalecisi Gbric soluna uzanarak topu kornere çeldi. Fatih Karagümrük, 60'ıncı dakikada kontratak şansı yakaladı. Fofana, kendi yarı sahasında buluştuğu topla başlattığı kontratakta rakip ceza sahası yayının gerisinde sağındaki arkadaşı Doh'a pasını aktardı. Doh kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşta kaleci Felipe gole izin vermedi. 64'üncü dakikada Fatih Karagümrük'te Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda bulduğu gol ofsayt sebebi ile geçersiz sayıldı. 66'ncı dakikada Eyüpspor karşılaşmanın ilk golünü attı. Mujakic'in ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Emre Akbaba, topa yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 88'inci dakikada Thiam sağına çektiği topu Yalçın'la buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 90'ıncı dakikada Fatih Karagümrük beraberliği getiren golü hanesine yazdırdı. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Balkovec'in ön direğe yaptığı ortada Tiego Çukur topu arka direğe çevirdi. Kale sahası içinde bulunan Kranevitter topu ağlara gönderdi: 1-1.

İkas Eyüpspor, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
