Pyramids FC yeni sezon kampı için Erzurum'u tercih etti

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

23 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Mısır temsilcisi, 6 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda yeni sezona hazırlanacak olan Pyramids FC, kamp süresince fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra hazırlık maçları oynayarak güç depolayacak. Erzurum'un yüksek irtifa avantajından yararlanacak olan Mısır ekibi, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Pyramids FC geçtiğimiz sezon Mısır Premier Ligi'ni ikinci bitirmiş, Mısır Kupasını da kazanarak müzesine götürmüştü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı