Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi
AFRİKA Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır, uzatma dakikalarında Benin'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Mısır, Marwan Attia'nın 69'uncu dakikada attığı golle öne geçti ancak Benin, 83'te eşitliği sağladı. Uzatmalarda ise Yasser Ibrahim ve Mohamed Salah ile iki gol daha bularak maçı kazandı.
Adrar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Pierre Atcho yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Marwan Attia'nın golüyle öne geçen Mısır'a Benin, 83'üncü dakikada Jodel Dossou ile karşılık verdi ve normal süre 1-1 tamamlandı.
Uzatma dakikalarında üstünlüğü ele alan Mısır, 97'nci dakikada Yasser Ibrahim'in golüyle yeniden öne geçti. Benin'in beraberlik için risk alması sonrası Mısır, 120+4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma Mısır'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.