Mısır, penaltılarla son 16 turunda

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Gustavo Tejera görev yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da 120 dakika sonunda eşitliği bozamadı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 13'üncü dakikada Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün kapattı.

Avusturya, 55'inci dakikada Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Kalan bölümde iki takım da üstünlük golünü bulamayınca mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmazken Avusturya, 119'uncu dakikada dikkat çeken bir hamle yaparak kaleci değişikliğine gitti. Beach'in yerine Ryan oyuna dahil oldu.

Seri penaltı atışlarında hata yapmayan Mısır, rakibini 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı