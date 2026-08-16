Radoi: 1 Puan Bizim İçin Önemli

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mirel Radoi, Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından, "Böyle bir maçta 1 puan almak da bizim için önemli" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Deian Sorescu ve Ruan Duarte'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da lige 1 puanla başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Radoi, "Kazanmayı bekliyorduk. İlk yarı maça iyi başlamadık. Bunu devre arasında da konuştuk. Maçın geneline baktığımız zaman çok defa rakip kaleye gittik ama gol bulamadık. Alanya'ya karşı son maçlarda galip gelemiyorduk. Herkes kazanmak ister, herkes galibiyet ister. Ama sonuç olarak bu maçta 1 puan almak da bizim için önemli. Alanyaspor ilk yarıyı önde kapattı. Ama ikinci yarı biz daha iyiydik. Bugünkü 1 puandan dolayı mutluyum. Oyundan tam olarak memnun değilim. Ofans ve defansı daha çok geliştirebiliriz. İlk yarı çok kötü oynadık. Yavaş oynadık, zamanlama konusunda kendimizi iyi ayarlayamadık. En büyük problemlerimizden biri de final paslarını ayarlayamamaktı. Oyuncularım final paslarından senkronize olamadı. Beni en çok üzen de kaliteli ayaklarımız olmasına rağmen son final paslarını yapamadık" ifadelerini kullandı.

"Ligde takımlar arasında çok fazla uçurum olduğunu düşünmüyorum"

Yeni sezon ve Süper Lig ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Radoi, "Süper Lig zorlu bir lig. Özellikle büyük takımlara önemli oyuncular geldi. Ama dün Galatasaray ile Çorum FK berabere kaldı. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Ben aslında aradaki uçurumun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bu yıl bu tarz sürprizleri çok göreceğimiz düşünüyorum. Bizim de elimizde olan futbolcularla yetinmemiz gerekiyor. Şu an kontenjanımız dolu. Oyuncularımla konuştuğum zaman rakipten daha iyi olmamız gerektiğini söylüyorum. Taktik olarak daha iyi olmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı