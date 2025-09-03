Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Rekor Katılımla Düzenleniyor

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, rekor katılımla Ankara'da düzenleniyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 8 Eylül'e kadar sürecek organizasyonun açılış töreni yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, organizasyona 75 ilden 909 kulübün ve 5 binin üzerinde sporcunun katıldığını belirterek, "Rekor bir katılımla, dünyada eşi benzeri olmayan Minikler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmekteyiz. Bu, camiamıza getirdiğimiz ivme ve hızın bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "TaekwondoPI" adlı mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini, tesisleşme konusunda önemli bir adım atarak Keçiören ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonu'nu federasyona kazandırdıklarını kaydetti.

Büyükler Tekvando ve Para Tekvando Milli Takımı sporcuları da etkinlikte minik sporcularla buluştu.