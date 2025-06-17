Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası, 10 minderde 5 ayrı yaş kategorisinde 5 bini aşkın sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, 19 Haziran'da açılış seremonisiyle start aldı ve 22 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 3 stilde, 5 bini aşkın sporcu ter döküyor.

Açılış seremonisi 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.