Haberler

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta 67 ilden 1200 sporcunun katılımıyla başladı. Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu ve Vali Mustafa Özarslan açılışta konuştu.

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı.

Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 67 ildeki 546 kulüpte yaklaşık 1200 sporcu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, bugünün minik sporcularının yarının Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları olacağını söyledi.

Federasyonun ayırt etmeden birleştirmek, dışlamadan kucaklamak anlayışıyla çalıştığını, tekvando ailesinin her ferdinin çok değerli olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "2023 dünya ve 2026 büyükler Avrupa şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel de salonda bulunuyor. Başarılı sporcumuzun kariyer yolculuğunun minik sporculara örnek olmasını diliyorum. Genç sporcuların centilmence mücadele etmelerini, rakiplerine saygı göstererek hiçbir zaman pes etmemelerini öğütlüyorum." ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da sporun, çocukların gelişimi üzerindeki önemine değinerek şunları kaydetti:

"Çocuğun yetişmesinde temel amaçlar dört ana başlıkta toplanır. Birincisi zihinsel gelişim, yani akademik açıdan gelişimini sağlamak. İkincisi duygusal ve ruhsal gelişim, yani çocukları ruhsal açıdan sağlam şekilde yetiştirmek. Üçüncüsü fiziksel gelişim, yani vücut sağlığı yönünden çocukların sağlıklı olması. Dördüncüsü ise ahlaki gelişim, yani iyi insan olmaları için onları ahlaki açıdan eğitmektir. Spor, çocukların zihinsel ve akademik gelişimine engel değil. Aksine onları güçlendirir. Ebeveynlere çocuklarını spor kulüplerine ve gençlik merkezlerine yönlendirmeleri çağrısında bulunuyorum."

Konuşmaların ardından, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon, 18 Temmuz'da sona erecek.

Törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon katıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Bebek sabırsız çıktı, hastaneye kadar sabredemedi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu