Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında öğrenciler Sivasspor-Pendikspor maçını tribünden izledi.

Minik Yiğidolar projesi kapsamında tribündeki yerini alan minik öğrenciler takımlarına destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 800 öğrenci Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor -Pendikspor maçını tribünden takip etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, öğrencilerle birlikte tribünlerdeki yerini alarak Sivasspor-Pendikspor mücadelesini izledi.

Müsabakada yaptıkları coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek olan minik Yiğidolar, stadyumda renkli görüntülere sahne oldu. - SİVAS