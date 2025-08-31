Minik Sporcular Ormana Spor Köyü'nde Eğlenceli Kamp Geçirdi

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ait Ormana Spor Köyü, minik sporcuların kampına ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı kulüplerden gelen çocuklar, hem antrenmanlarını gerçekleştirdi hem de bölgenin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Kamp boyunca minik sporcular, Üzümdere Irmağı'nın serin sularında yüzerek eğlendi, yorgunluklarını attı. Ayrıca dünyanın en büyük yer altı göllerinden birine sahip Altınbeşik Mağarası da sporcular tarafından ziyaret edildi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan İbradı-Ormana spor köyüne kampa gelen minik sporcular, kamp programı kapsamında hem çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi. Hem de bölgenin doğal güzelliklerinden faydalandı. Kamp boyunca doğayla iç içe vakit geçiren minikler, termometrelerin 30 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Üzümdere Irmağında biriken gölette atlayarak antrenörleri ile birlikte serinleyip, suda oyunlar yaparak doyasıya eğlendiler.

"Hem kamp yaptık, hem eğlendik"

Altın Ayaklar Spor Kulübü oyuncusu 12 yaşındaki Samet Süleyman, "Burada hem maçlar yapıyoruz hem de doğal ve tarihi güzelliklerimizi öğreniyoruz. Üzümdere çok güzel, soğuk ama kesinlikle girilmesi gereken bir yer. Altınbeşik Mağarası da çok güzeldi. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz" dedi.

"Tarihi ve kültümüzü tanıtıyoruz"

Altın Ayaklar Spor Kulübü Antrenörü Serhan Nergiz ise hem çocukların mutluluğunu hem de çevre duyarlılığını dile getirdi. Nergiz, "Her sene Ormana spor köyüne kampa getiriyoruz. Onlara hem kamp programı dahilinde idmanlarını yaptırıyoruz. Hemde tarihi ve kültümüzü tanıtıyoruz. Sıcaktan bunaldıklarında ise suyu kuruyan ve sadece göbetlerde biriken serin sularına yüzmeye getiriyoruz. Çocuklarımız eğleniyor, yüzüyorlar, keyif alıyorlar. Ama burayı korumamız gerekiyor. Burası yüzülebilen nadir yerlerden biri. İnsanlarımız çöp bırakmazsa, bu güzelliği hep birlikte yaşarız" diye konuştu.

Başkan Bulut: "Sporla doğa iç içe"

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bulut ise, sporcuların kamp sürecinde hem spor yapıp hem doğayla buluşmalarının önemine vurgu yaparak, "Amacımız, çocuklarımızın sporla iç içe büyümelerini sağlarken aynı zamanda tarih ve doğa bilinci kazanmalarına da imkan vermek. Bu tür etkinliklerle geleceğin sporcularını yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA