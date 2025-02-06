Minik sporcu Mehmet Efe Türkiye 3'üncüsü oldu
Bilecikli minik sporcu Mehmet Efe Torunlar, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu.
Bilecikli minik sporcu Mehmet Efe Torunlar, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu.
Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 2. Sıralama Turnuvası 'Minik erkekler' kategorisinde Mehmet Efe Torunlar Türkiye 3'üncü oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden başarılı minik sporcu Mehmet Efe ve antrenör İsmail Torunlar'a tebrik mesajı geldi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor