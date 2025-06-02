Minik Judocular Salihli'den Büyük Başarı

Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, Okul Sporları Küçükler İl Birinciliğinde 6 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attı.

Salihlili judocular, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler İl seçmelerinde boy gösterdi. Minik Judocular, müsabakalarda 6 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalyayla turnuvada göz doldurdu.

Okul Sporları küçükler judo il seçmelerinde 28 kiloda Elmira Akman, 23 kiloda Şerafettin Berk Şenyiğit, 26 kiloda Mehmet Burak Şenyiğit, 32 kiloda Esila Bozdağ, 44 kiloda Öykü Mina Karaaslan, +48 kiloda Pınar Simay Öztürk birinci, 28 kiloda Hamide Nur Uyar, 32 kiloda Beren Ayaz, 36 kiloda Doğa Çoban, 40 kiloda Dicle Kutlu, 38 kiloda Aras Kocaman, 42 kiloda Miraç Erdoğan ikinci, 28 kiloda Elif Ogun, 36 kiloda Nazlım Tanem Ekici, 40 kiloda Fatma Kaya, +48 kiloda Çağlıyan Türkeli, 26 kiloda Muammer Efe Akın, 38 kiloda Oğuz Madan, 42 kiloda Yasin Özdemir, 50 kiloda Nihat Taha Soysal 3. oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Başarılı sporcuları tebrik eden Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA