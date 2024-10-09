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Minik Boksör Muhammed Bekir Uyumaz'dan Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü'ne Ziyaret

Minik Boksör Muhammed Bekir Uyumaz'dan Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü'ne Ziyaret
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye 2'ncisi olan minik boksör Muhammed Bekir Uyumaz, Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen'i ziyaret etti. Muhammed, Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te yapılan şampiyonada Türkiye 2'ncisi olan minik boksör Muhammed Bekir Uyumaz, Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen'i ziyaret etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ağustos ayında Bitlis'te düzenlenen, 55 ilden 575 sporcunun katıldığı Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Bekir Uymaz, Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başkale Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi minik boksör Muhammet Bekir Uymaz, Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ve babasıyla birlikte Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen'i ziyaret etti.

Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen minik boksörü tebrik edip, Van'a yaşattığı gururdan dolayı teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Hüseyin Esen Türkiye Gençlik 3-sayfa Dünya Tuşba Spor van

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