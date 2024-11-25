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Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan: Bittim ya

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Süper Lig'de Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybeden Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Mağlubiyete isyan eden 10 yaşındaki minik bir Beşiktaş taraftarının sözleri ise çok konuşuldu. Minik taraftar, "Yarın sabah 6'da okulum var, Beşiktaş'ın maçı için gecenin 12'sine kadar dışardayım. Bittim ya!" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig devi Beşiktaş, Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Milli aranın ardından galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Kara Kartal, skoru koruyamayarak üst üste dördüncü maçından istediği sonuçla ayrılamadı.

MİNİK TARAFTAR İSYAN ETTİ

Bu sonuç, tribünlerde olduğu kadar ekran başındaki taraftarlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Ancak mağlubiyete isyan eden minik bir taraftarın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİTTİM YA"

10 yaşındaki minik bir Beşiktaş taraftarı, yenilgi sonrası yaşadığı duyguları, "Yarın sabah 6'da okulum var, Beşiktaş'ın maçı için gecenin 12'sine kadar dışardayım. Bittim ya!" diyerek isyan etti.

Küçük taraftarın bu isyanı, hem üzüntüsünü hem de Beşiktaş sevgisini gözler önüne serdi. Ancak minik Beşiktaşlı'nın bu sözlerini, "Yenilsek de yensek de Beşiktaşlıyız" diyerek noktaladı.

Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan: Bittim ya
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGörkem Yıldırım:

Bu mutsuzluğu yaşatan herkesi Allah a havale ediyorum. Geçen yönetim den ne farkın var senin. Bu kadar yanlış yapılanma olabilir mi zehir ettiniz bu seneyi. Kimse bu sezon şampiyonluk beklemiyor zaten bu kadar kötü oyun bu kadar ruhsuzluk çok fazla. Yazıklar olsun hepinize. Beşiktaş şampiyonluklar için kupalar için tutulmaz biz sahada mücadele eden güzel futbol oynayan takım istiyoruz. Bir an önce gerekeni yapın yoksa o stadta maç izleyemezsiniz diğerleri gibi..

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