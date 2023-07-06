Minibüsün tıra çarpması sonucu 8'i sporcu 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Antalya'dan yola çıkan sporcuları taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 8'i sporcu 9 kişi yaralandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Antalya'dan yola çıkan M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli- Manisa kara yolundaki Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan 8 güreşçi yaralandı.

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü R.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Güreşçiler üzgün

Yarın başlayacak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma şansını kaza nedeniyle yitiren güreşçiler, üzüntü yaşıyor.

Kazada ayağında kırık oluşan ve tedavisine özel hastanede devam edilen güreşçilerden Musa Can Teke, AA muhabirine, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını ancak Kırkpınar'ı kaçırdıklarını anlattı.

Bu yıl tozkoparan boyunda güreşmeyi planladığını belirten Teke, "Önceki sene de sakatlığımdan dolayı gidememiştim. Kürsü yapmak istiyordum, boy atlayacağım, ayak boyuna yükseleceğim. Bu sene çok ağır çalışarak hazırlanmıştım, nasip olmadı. Allah, seneye kürsü yapmayı nasip etsin, vazgeçmek yok." diye konuştu.

Ayakta tedavi edilen güreşçilerden Mehmet Laçin Erbaş ise "Müsabakalara giderken talihsiz bir kaza yaşadık. Maalesef bu sene Kırkpınar Güreşleri'ne katılamayacağız. Kışın hazırlanmıştık, hedeflerimiz vardı. İnşallah seneye katılırız." dedi.