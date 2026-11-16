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Mine Türker ve Burak Altay, dünya şampiyonasında karışık rölede bronz madalya kazandı

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Mine Türker ve Burak Altay, dünya şampiyonasında karışık rölede bronz madalya kazandı
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Dünya Erkekler ve Karma Volo Şampiyonası'nda milli bocceciler Mine Türker ile Burak Altay, karışık rölede bronz madalya kazandı. Hırvatistan'ın Rijeka kentinde Türkiye'yi 7 sporcu temsil ederken zirveyi ev sahibi ülkeden Ria Vojkovic-Marino Milicevic ikilisi aldı.

Dünya Erkekler ve Karma Volo Şampiyonası'na katılan milli bocceciler Mine Türker ile Burak Altay, karışık röle kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Rijeka kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Mine ile Burak, ev sahibi ülkeden Ria Vojkovic-Marino Milicevic ikilisinin zirvede tamamladığı karışık röle kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

Kaynak: AA
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