Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.

FENERBAHÇE RESME DUYURDU

Sarı - lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

MIMOVIC'İN RAKAMLARI

Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.