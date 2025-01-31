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Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini tamamladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.

FENERBAHÇE RESME DUYURDU

Sarı - lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Mimovic Fenerbahçe'de

MIMOVIC'İN RAKAMLARI

Bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan 20 yaşındaki bek oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırırken, takımına 2'de asist katkısı verdi.

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Bir yıldız daha uçağa bindi geliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelih Bayrak:

bu nasıl bir başlık yıldız kavramı nedir? adını duymamisiz çoluk çocuk geliyor bize yıldız diye başlık atiyorsunuz.nedir bu FB yalakalıgi.yildizlari bu ülkede sadece GS getirir bu hafta inen uçakları sayarız sizlerde yıldız kim görürsünüz GS taraftarı olarak artık gelen süperstarlar bizleri şaşırtmıyor

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Sol bek lazım sol bek

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