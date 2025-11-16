Haberler

Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif
Güncelleme:
Premier Lig ekibi Manchester City, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e talip oldu. İngiliz ekibinin, genç yıldız için 100 milyon euro'luk bir bonservisi gözden çıkardığı belirtildi.

  • Manchester City, Arda Güler için yaklaşık 100 milyon euro teklif hazırlıyor.
  • Real Madrid, Arda Güler'i satmaya sıcak bakmıyor.

Real Madrid'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan 20 yaşındaki milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GUARDIOLA ARDA'YA HAYRAN KALDI

Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Arda Güler'i izlemeye bayılıyor. Deneyimli hocanın, milli oyuncuyu bir dokunuşla, bir duraklamayla veya hassas bir çalımla maçın ritmini değiştirebilecek eşsiz bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi. Guardiola'ya yakın kaynakların deneyimli hocanın Arda Güler'e hayran olduğunu ifade ettiği dile getirildi.

ARDA İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Haberde, harekete geçen Manchester City'nin Arda Güler'i kadrosuna katmak için yaklaşık 100 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkardığı ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

REAL MADRID SATMAK İSTİYOR

Real Madrid'in de Xabi Alonso'nun ısrarla 11'de şans verdiği Arda Güler'i satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Genç yıldızın yüksek potansiyeline güvenen Madrid yönetiminin kısa vadeli kazanç için uzun vadeli planlardan vazgeçmek istemediği vurgulandı.

500
