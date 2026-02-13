Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, tesislere giriş yaptığı sırada kendisini bekleyen taraftarları geri çevirmedi.

ÖZEL YASTIĞI İMZALADI

Taraftarların imza isteğini kırmayan Barış Alper, üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı özel bir yastığı imzaladı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

SAMİMİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız futbolcunun taraftarlara gösterdiği ilgi ve samimi tavrı sosyal medyada takdir topladı. Görüntüler kısa sürede yayıldı.